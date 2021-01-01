الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

رام الله/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الإثنين، إلى أن الأجواء في فلسطين سوف تكون مائلة للصيفية ، ولكن في ذات الوقت تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار.

وقال العلامي "تُظهر صور الأقمار الصناعية تحرك كميات من السُحب عبر شرق افريقيا نحو المنطقة.

وأشارالى أن هذه السُحب ليست مرافقة لمنخفض جوي ، وإنما عبارة عن رطوبة مدارية في بعض طبقات الجو خاصة العالية والمتوسطة.



وأضاف "وبالتالي ؛ غداً الثلاثاء تبقى الأجواء مائلة للصيفية دون أي تغيرات ملموسة على الحرارة ، ولكن في ذات الوقت تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار فوق نطاقات جغرافية عشوائية ومتفرقة -يصعب تحديدها- حيث تهطل في مناطق دون الأخرى بحسب نوعية السُحب التي تصل كل منطقة.