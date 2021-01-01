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رسالة من دنيا سمير غانم الى والديها.. صورة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من دنيا سمير غانم الى والديها.. صورة



القاهرة/سما/

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير، رسالة جديدة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبرت فيها عن اشتياقها لهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من جلسة تصوير قديمة لهما، معبرة عن اشتياقها لهما وداعية الله أن يلهمها وشقيقتها الصبر على فراقهما.


وكانت دنيا سمير غانم، قد ظهرت لأول مرة، منذ وفاة والديها، خلال وجودها في مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية. وانهارت بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.

توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

#دنيا سمير غانم #سمير غانم #دلال عبد العزيز

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