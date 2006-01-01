مكتب الأمم المتحدة: عملية صرف المنحة القطرية لـ95 ألف عائلة غزية ستبدأ خلال أيام

غزة/سما/

أكد مكتب الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه سيبدأ خلال هذا الأسبوع صرف المساعدات النقدية الإنسانية لبعض العائلات في قطاع غزة، بدعم من دولة قطر، دون أن يحدد موعدا فعلياً لعملية الصرف.

وقال المسؤول في المكتب- فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح صحفي ، إنه من المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية القطرية نحو 95 ألف عائلة في قطاع غزة خلال أيام.

وأضاف أن عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر. وأوضح أنه لا توجد إشكاليات في عملية صرف المساعدات النقدية، وستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.

الجدير بالذكر، أنه تم الشهر الماضي صرف المنحة القطرية في غزة وفق آلية جديدة عبر الأمم المتحدة، بعد أن كان يتم إدخالها بشكل مباشر للقطاع الذي يعاني سكانه أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ العام 2006.