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تركي آل الشيخ يكافئ مارادونا بـ"حدث عالمي"

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يكافئ مارادونا بـ"حدث عالمي"



الرياض/سما/

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة بين فريقي "برشلونة" الإسباني، و"بوكا جونيورز" الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالرياض.

وأوضح تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الرياض ستستضيف مباراة بين برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا، تكريما للأسطورة الأرجنتيني الراحل"، قائلا: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر، الأساطير لا يموتون، تخيل أكثر".


​توفي مارادونا، بطل العالم لكرة القدم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز الستين وتم دفنه في مقبرة بالقرب من بوينس آيرس، فيما قالت وسائل إعلام أرجنتينية إن "تشريح الجثة أظهر أن مارادونا توفي نتيجة أزمة رئوية حادة، ووجد في قلبه تمدد عضلة القلب.

ولعب مارادونا بقميص برشلونة في الفترة بين 1982 و1984، بينما لعب بقميص بوكا جونيورز في بداية مسيرته المهنية، ثم عاد إلى صفوفه من جديد في 1995، واعتزل في 1997.

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

#المستشار تركي آل الشيخ #مارادونا #بوكا جونيورز #برشلونة #الرياض #السعودية #كرة القدم

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