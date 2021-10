ذهول العلماء بظهور حوت "بيلوغا" ضخم في المحيط الهادئ اختفى منذ عام 1940

ذهل العلماء بظهور حوت "بيلوغا" ضخم جدا على سواحل سياتل في المحيط الهادئ بعد اختفائه منذ عام 1940، وعدم رصده في المنطقة والمحيط منذ ذلك الوقت.

وشاركت وسائل إعلام أمريكية بشكل كبير، خبر رصد حوت بيلوغا الملقب بـ"الحوت الأبيض"، في سواحل المحيط الهادئ المتاخمة لولايات أمريكا الغربية.



وبحسب مقال منشور في صحيفة "seattletimes" الأمريكية، فقد أثار اكتشاف حوت بيلوغا ضخم وهو يسبح في منطقة بوجيه ساوند في المحيط الهادئ حيرة الناس في المنطقة لأنها المرة الأولى التي يشهدوا فيها هذا الحوت العظيم منذ عام 1940، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وسجلت الملاحظة الأولى للحوت الأبيض في جنوب جزيرة فوكس، تلتها مشاهدة في منطقة بوينت ديفيانس وبعض الخلجان، وسجلت المشاهدة الرابعة غربي سياتل والخامسة في مياه حوض بوجيه ساوند البحري، بحسب مايكل ميلستين، مسؤول الشؤون العامة في إدارة مصايد الأسماك الوطنية للمحيطات في أمريكا.



وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن تاريخ المشاهدة الموثقة الأخيرة المعروفة لحوت بيلوغا في المحيط الهادئ، خارج موطنه الأصلي في المحيط المتجمد، تعود إلى مقال نشر في 24 أبريل/ نيسان عام 1940، في صحيفة "تاكوما تايمز"، حيث تحدث المقال عن رصد حيتان بحرية مجهولة اللون وصفها السكان المحليون بأنها حيتان "بيضاء متسخة (بسبب لونها)".

ويؤكد الخبراء إلى أن وجود هذه الحيتان في البحر الهادئ غير متوقع، فلا يوجد أي دليل يشير إلى المكان الذي أتت منه حيتان البيلوغا أو سبب رحلتها عبر سواحل المحيط الهادئ.

In Commencement Bay, here’s the Beluga Whale that has been spotted in recent days around Puget Sound.



