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اكتشاف يدل على استخدام البشر للتبغ قبل 12300 عام (صور)

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف يدل على استخدام البشر للتبغ قبل 12300 عام (صور)



وكالات/سما/

اكتشف علماء دلائل على أقدم استخدام معروف للتبع في العالم، وذلك في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أمريكا الشمالية قبل 12300 في صحراء سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

وعثر الباحثون على أربع بذور متفحمة لنبات تبغ بري في بقايا الموقد، إضافة إلى أدوات حجرية وعظام بط من بقايا وجبات. وحتى هذا الكشف، كان أقدم غليون تدخين عثُر عليه في ولاية ألاباما ويعود إلى 3300 عام.

ويعتقد الباحثون أن أفرادا من البدو الرحل في موقع يوتا ربما دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات من أجل السمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتين بداخله.


وقال عالم الآثار دارون ديوك الذي قاد البحث الذي نشر اليوم الاثنين في دورية (نيتشر هيومن بيهيفير) "على نطاق عالمي، التبغ هو ملك النباتات المسكرة، والآن يمكننا القول إن جذوره الثقافية تعود إلى العصر الجليدي".


وتقول منظمة الصحة العالمية، إن التبغ يمثل حاليا أزمة صحية عامة في جميع أنحاء العالم، في ظل وجود 1.3 مليار مدخن له وأكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة مرتبطة به سنويا.



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#التبغ #البشر #منظمة الصحة العالمية

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