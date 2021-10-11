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شاهد: تسديدة لوكا مودريتش تخترق الجدار السلوفاكي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تسديدة لوكا مودريتش تخترق الجدار السلوفاكي



وكالات/سما/

أنقذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش منتخب بلاده من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه السلوفاكي (2-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح المهاجم السلوفاكي إيفان شرانتس التسجيل لبلاده مبكرا في الدقيقة 20 من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك المهاجم الكرواتي أندريه كراماريتش التعادل لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق.

ووضع لاعب خط الوسط السلوفاكي لوكاس غاراسلين الضيوف في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد النجم الكرواتي لوكا موندريتش بهدف التعادل عند الدقيقة 71 بتسديدة من ضربة حرة مباشرة اخترقت كرته حائط الصد السلوفاكي، واستقرت في الشباك.


واكتفى منتخب كرواتيا بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 17 نقطة، وتراجع إلى المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثامنة، بفارق نقطتين خلف منتخب روسيا الذي تغلب على نظيره السلوفيني (2-1) في عقر داره.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة بعد منافسات الجولة الثامنة من تصفيات مونديال قطر 2022:
1- روسيا 19 نقطة

2- كرواتيا 17 نقطة

3- سلوفينيا 10 نقاط

4- سلوفاكيا 10 نقاط

5- ماطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط. 

#لوكا مودريتش #سلوفاكيا وكرواتيا #تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

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