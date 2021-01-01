  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والد الأسير القواسمي: مقداد بدأ يفقد جزءًا من ذاكرته ومصر على مواصلة إضرابه عن الطعام

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد الأسير القواسمي: مقداد بدأ يفقد جزءًا من ذاكرته ومصر على مواصلة إضرابه عن الطعام



القدس المحتلة/سما/

قال عمر القواسمي والد الأسير المضرب عن الطعام مقداد، إن نجله يعيش حالة صحية خطرة، في ظل تعنت السلطات الإسرائيلية وإصرارها على الاستمرار باعتقاله.

وأشار القواسمي في تصريح صحفي  إلى أن مقداد بدأ يفقد جزءًا من ذاكرته، وأنه مصر على مواصلة إضرابه عن الطعام رغم تدهور حالته الصحية حتى الإفراج عنه.

وأضاف، “المستشفى قدم اليوم تقريرًا جديدًا عن حالة مقداد الصحية، وزاره محامي هيئة الأسرى جواد بولس، لكن لا جديد بخصوص العروض المقدمة للإفراج عنه”.

وكانت مصادر عبرية نشرت عن تدهور الحالة الصحية لمقداد، ويتوقع والده أن تكون هذه المعلومات مبنية على التقرير الذي قدمه المستشفى اليوم بعد المعاينة الطبية التي أجراها له.

يذكر أن مقداد يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 82 يومًا، إلى جانب 6 أسرى آخرين احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

#الاسير مقداد القواسمي #مقداد القواسمي #الاعتقال الاداري #اسرائيل #الاحتلال الاسرائيلي #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الخارجية تعلن العثور على اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تفاصيل جديدة عن المطاردة: ماذا قال الأسير الزبيدي لـ “محقق الشاباك” عن عملية “نفق الحرية”؟!

بينت

لأول مرة.. إسرائيل تعترف رسمياً بالهزيمة أمام الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة

حزب الله

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية