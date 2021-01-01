والد الأسير القواسمي: مقداد بدأ يفقد جزءًا من ذاكرته ومصر على مواصلة إضرابه عن الطعام

القدس المحتلة/سما/

قال عمر القواسمي والد الأسير المضرب عن الطعام مقداد، إن نجله يعيش حالة صحية خطرة، في ظل تعنت السلطات الإسرائيلية وإصرارها على الاستمرار باعتقاله.

وأشار القواسمي في تصريح صحفي إلى أن مقداد بدأ يفقد جزءًا من ذاكرته، وأنه مصر على مواصلة إضرابه عن الطعام رغم تدهور حالته الصحية حتى الإفراج عنه.

وأضاف، “المستشفى قدم اليوم تقريرًا جديدًا عن حالة مقداد الصحية، وزاره محامي هيئة الأسرى جواد بولس، لكن لا جديد بخصوص العروض المقدمة للإفراج عنه”.

وكانت مصادر عبرية نشرت عن تدهور الحالة الصحية لمقداد، ويتوقع والده أن تكون هذه المعلومات مبنية على التقرير الذي قدمه المستشفى اليوم بعد المعاينة الطبية التي أجراها له.

يذكر أن مقداد يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 82 يومًا، إلى جانب 6 أسرى آخرين احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.