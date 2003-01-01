ماسك يتجاوز بيزوس في صدارة أغنى شخص في العالم

وكالات/سما/

وضع مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، علامة فضية على تغريدة نشرها منافسه جيف بيزوس، في دلالة على أنه الأغنى في العالم.

وزادت الفجوة في ثروة الرجلين الأسبوع الماضي، عقب حصول شركة ماسك للفضاء "إكس سبيس" على عقد حكومي، لترتفع بذلك ثروته إلى 222 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة منافسه بيزوس صاحبة شركة "أمازون" ما يقارب الـ190.8 مليار دولار.



وفي ملف تم تقديمه مؤخرا إلى المنظمين الأمريكيين، اتهمت شركة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "أمازون" ماسك وشركاته بخرق اللوائح بموقف عام مفاده أن "القواعد تخص الأشخاص الآخرين".

وقد أضاف ماسك (50 عاما)، حوالي 9 مليارات دولار إلى ثروته يوم الجمعة الماضي، بعد اتفاق مع مستثمرين لشركة "إكس سبيس" بما يزيد عن 100 مليار دولار.

ولا يزال ماسك يستمد حوالي ثلاثة أرباع ثروته من شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، والتي شارك في تأسيسها عام 2003 بعد أن جنى ثروة من بيع موقع التجارة الإلكترونية "PayPal" مقابل 1.5 مليار دولار.