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شاهد: مصر تفوز على ليبيا بثلاثية وتضع قدما في المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال قطر

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مصر تفوز على ليبيا بثلاثية وتضع قدما في المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال قطر



وكالات/سما/

حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على مضيفه الليبي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل ثلاثية منتخب "الفراعنة" كل من المدافع أحمد أبو الفتوح والمهاجم مصطفى محمد ولاعب خط الوسط رمضان صبحي في الدقائق (39، 45، 71) على الترتيب من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "بنغازي".

ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
1- مصر 10 نقاط

2- ليبيا 6 نقاط

3- الغابون 4 نقاط

4- أنغولا 3 نقاط.

ويشارك 40 منتخبا في دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، وتم تقسيمها على 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وتلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر للدور النهائي، وفي هذا الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا، وبالنتيجة يتأهل 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

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