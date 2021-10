اكتشاف رسم امرأة عارية مخفي في إحدى روائع بيكاسو منذ 120 عاما

أعاد العلماء بناء لوحة مخفية لبيكاسو لامرأة عارية تحت أحد أعماله الشهيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

واستخدم الفريق من جامعة كوليدج لندن (UCL) الأشعة السينية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة إنشاء المرأة العارية الغامضة.



وقال العلماء إن اللوحة المفقودة والتي حملت اسم The Lonesome Crouching Nude تبلغ من العمر 120 عاما، وظلت مخبأة تحت تحفة فنية أخرى حتى الآن.

ويعتقد الخبراء أن بيكاسو كان "مترددا" للغاية لإعادة استخدام لوحةThe Lonesome Crouching Nude لرسم "إفطار الرجل الأعمى" (The Blind Man's Meal)، حيث أنه في بداية حياته المهنية كان فقيرا جدا، بينما كان القماش المستخدم للرسم باهظ الثمن.



وعرف العلماء بوجود The Lonesome Crouching Nude، ولفترة طويلة بحثوا عنها في لوحة "الحياة" (La Vie)، حيث ظهرت كلوحة غير مكتملة، لكنهم لم يكتشفوا إلا مؤخرا، باستخدام الأشعة السينية، آثارا لـ"The Lonesome Crouching Nude''، وهي مخفية وراء لوحة "إفطار الرجل الأعمى"، التي رسمها بيكاسو عام 1903.

ويشار إلى أن جميع الأعمال الثلاثة مأخوذة من "الفترة الزرقاء" للفنان الإسباني من 1901-1904، والتي كانت جميعها أحادية اللون ومستوحاة جزئيا من انتحار صديقه كارليس كاساجيماس، وكذلك من رحلات بيكاسو عبر إسبانيا.

