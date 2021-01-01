سلطنة عُمان ترفض استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة

مسقط/سما/

أعربت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن رفضها للممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا.

ونقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية عن عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، السكرتير الأول، أحمد البوسعيدي، قوله بأن "السلطنة تشاطر المجتمع الدولي قلقه إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل".



وجاءت تلك التصريحات خلال كلمة السلطنة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، حيث أكد البوسعيدي بأن جائحة كوفيد-19 فرضت ضغوطاً واسعة على المستوى العالمي حيث قلّصت التداعيات المصاحبة للجائحة فرص تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.

وشدد على ضرورة أن يجمع المجتمع الدولي على خطة ‏واستراتيجية تُسهم في تحقيق مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

وفي تموز الماضي أعلن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن بلاده لن تطبع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإن التواصل الذي جرى مرات بين مسقط وتل أبيب تم في سياق الجهود المبذولة لدعم السلام.