بايدن والصراع العربي الصهيوني ... بقلم: جلال نشوان

قررت امريكا العودة إلى الديار ، بعد عشرين عاماً من احتلالها لأفغانستان ، وكذلك تخفيض قواتها في الخليج العربي ، لتطويق الصين في ٱسيا ، ومجابهة روسيا في اوكرانيا وغيرها من بؤر التوتر ، ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاًً : ماذا عن الصراع العربي الصهيوني ؟

وجّه الرئيس جو بايدن رسائل واضحة متكرّرة بأن القضية الفلسطينية ، بسبب تعقيداتها وصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم ، لا سيما في غياب أي أمل في تسويته بسرعة، ( ليس ضمن أولوياته) . ولكن على غرار كثيرين من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، تجبر الأزمة الرئيس بايدن على التدخل في الحد الأدنى، لمنع الانفجار.

وفي الواقع يضع بايدن الصراع العربي الصهيوني أمام معادلة معقدة دبلوماسيا، لأن الأوراق التي يمتلكها محدودة، ولكن سياسيا أيضا يدفعه الجناح اليساري لحزبه إلى أخذ مسافة واضحة من إسرائيل بعد الدعم الثابت والقوي الذي أبداه دونالد ترامب.

ويمكن أن نفهم بسهولة أن إدارة بايدن تعتبر هذا جهداً فائدته قليلة وغير مربح ومحفوفا بالأفخاخ السياسية

إذن لا آفاق للنجاح في هذا الملف. لذا اتضحت سياسته بشكل واضح وجلي ، تسكين الأمور و في أحسن الأحوال، يمكن القول أن إدارة بايدن تأمل في تهدئة فقط لأن لديها الكثير من التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية....

المجتمع الدولي ، خاصة الأوروبيون يحثون الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل من أجل إطلاق المفاوضات بين الكيان الغاصب وقيادتنا الفلسطينية و هم الذين ما زالوا يملكون الرافعات الدبلوماسية الرئيسية حاليا، رغم أنه ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضوراً وممارسة الضغوط على حكومة بينيت بدلاً من نقل الرسائل

المواجهة قادمة وان أجلتها الأيام ، لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل ببقاء. الأمور على حالها ، والانسداد السياسي يساعد الكيان الغاصب في فرض الوقائع على الأرض ، وحل الدولتين أصبح على مفترق طرق ، هذا من جانب ، ومن جانب ٱخر قيام دولة فلسطينية ليس على أجندة اليمين المتطرف

الولايات المتحده الامريكية هي القوة العظمي في العالم وسواء اختلفنا معها ام اتفقنا ، من الضروري أن تتدخل لأن أوراق الحل في يدها ، وهي من تستطيع كبح جماح الكيان الغاصب وإجباره على فرض حل الدولتين وهي الدولة المحورية في الرباعية الدولية

والجميع يذكر ، عندما حدث العدوان على غزة قبل شهور ، أرسل بايدن وزير خارجيته على عجل ، وقام بجولة سريعة إلى الكيان وفلسطين والأردن ، لتهدئة الأمور ، وفي ذلك الوقت لعبت مصر الشقيقة دوراً مركزيا في كبح جماح الكيان وتوقف العدوان ، وباءت محاولات نتنياهو بالفشل الذي كان يسعى إلى تشتيت الأنظار عن قضايا الفساد التي تورط فيها وكذلك سعيه للفوز برئاسة الحكومة

الولايات المتحده الامريكية لا تتغير سياساتها بتغير الرؤساء وان كان هناك تبايناً لايكاد يُلحظ فالرئيس السابق دونالد ترامب قدّم دعمه الكامل لنتانياهو عبر الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة للكيان . وأعلن الملياردير الجمهوري خطة سلام ( صفقة القرن ) تنص على أن تضم الدولة اليهودية جزءاً كبيراً من الضفة الغربية، تاركا لشعبنا دولة صغيرة عاصمتها في ضواحي القدس

وفي ذلك الوقت ، تبنت إدارة ترامب أولوية تكمن في تطبيع دول عربية أخرى علاقاتها مع الكيان ونجحت في ذلك ،

الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وكل قواه السياسية رفضوا صفقة القرن التي كانت من صياغة نتنياهو ومراهق البيت الأبيض ( كوشنير ) وأصبح مشروع ترامب من مخلفات الماضي ، ومنذ ذلك الوقت أدرك العالم أن الحل ينبثق من قيادة الشعب الفلسطيني فقط

وفي الحقيقة دعمت إدارة بايدن التطبيع العربي مع الكيان والذي يعد أحد النجاحات الأمريكية النادرة التي سُجلت لترامب وفريقه ، لكنها أحيت في الوقت نفسه ، تحالفات جديدة ، وانكماش قوى أخرى ، وأحيت مشروع الكيان الذي يجعله شرطي المنطقة ، وأحيت أيضاً المشروع الأمريكي بتنصيب الوكلاء نيابة عن الأمريكي الذي قرر التفرغ إلى صراعات أكثر أهمية وخاصة العملاق الصيني

القضية الفلسطينية كان مثار مناكفات كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، حيث يتهم دونالد ترامب بايدن بـالضعف لعدم دعمه إلكيان بقوة كافية وان العالم أكثر عنفا واضطرابا لأن ضعف بايدن وعدم دعمه الكيان أديا إلى مزيد من الهجمات على حلفاء أمريكا

مع أن بايدن ووزير خارجيته بلينكن من أقوى حلفاء الكيان ويقيم الرجلان المخضرمان في السياسة الخارجية الأميركية علاقات متينة وطويلة الأمد مع إلكيان الغاصب ، لكن مواقف التأييد المبالغ به للكيان الغاصب في عهد ترامب ساعدت في نمو معارضة متزايدة داخل الحزب الديموقراطي الأميركي خصوصا حيال بنيامين نتانياهو الذي يُنظر إليه أكثر فأكثر على أنه زعيم لليمين المتطرف المعروف بدهائه وإلاعيبه السياسية القذرة

المتابع للشأن الأمريكي تنتابه الحيرة والدهشة والاستغراب ، بسبب التناقضات التي تعتري السياسة الأمريكية وهنا نتساءل :

هل المواقف الأمريكية للاستهلاك المحلي ؟ أم أنها رسائل سياسية وفق مصلحتها وتزول بزوال المؤثر ؟!!!!

كيف تفسر تصريحات بايدن أثناء حملته الرئاسية بأن

تحقيق السلام بالشرق الأوسط يتطلب خطة سلام يشارك فيها الطرفان معا، ولا يمكن اتخاذ قرارات أحادية الجانب بضم أراض محتلة والعودة بنا إلى الوراء ؟ !!!!

ويبدو أنه وضع نصب عينيه استمالة الأصوات اليهودية ، وأنه أمضى حياته يعمل على توفير الأمن والرخاء للكيان الغاصب كي يحيا كدولة ديمقراطية. وما يقوم به ترامب ليس جيدا لإسرائيل !!!!!

غير أن واقعية إدارة بايدن دفعته للترحيب بما حققته الإدارة السابقة في ملفات قضية سلام الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بعملية التطبيع المستمرة بين دول عربية الكيان الغاصب وحذا. حذوه بلينكن أن الرئيس بايدن لن يعود عن قرار إدارة سلفه بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، معتبرا أن بايدن يؤمن بأن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع هي حل الدولتين ، ويعتزم إعادة الدعم للشعب الفلسطينى وكذلك اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب في واشنطن.وانه يؤمن بمسار تفاوضي يؤدي لحل الدولتين ليعيش الكيان الغاصب في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء

وغني عن التعريف نقول إن علاقة بايدن مع إلكيان الغاصب طويلة الأمد ومعقدة في بعض مراحلها. ، وهنا نتساءل أيضاً

كيف تفسر صمت بايدن، وهو نائب الرئيس آنذاك عندما زار الكيان الغاصب وأعلن نتنياهو على الفور عن أنشطة استيطانية جديدة" ؟ !!!!!

لن يغير ذلك من قناعات بايدن الذي بقى داعماً قوياً للكيان طوال حياته السياسية، سواء خلال سنوات عمله الطويلة بمجلس الشيوخ أو كنائب للرئيس أثناه سنوات حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

هل ننسى عندما وصف بايدن في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية نفسه بأنه صهيوني ؟!!!!!!!!!!

هل ننسى عندما أعلن أيضاً ( إن التزامه بأمن الكيان الغاصب صارم وإنه في حين يعد بوضع ضغط مستمر على إلكيان لحل نزاعاته ، فإنه لن يحجب المساعدات عنه )

وربما قائل يقول المواقف تتغير. وعندما يصبح ئيساً تختلف الأمور ، ففي لقائه بيبنت ، رفض بايدن خطط الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، معتبراً أن مثل هذه الخطوة "ستخنق أي أمل في السلام لكن حكومة بينيت تطالب بإطلاق يد الاستيطان ، في كل مكان

السياسة الأمريكية الحالية ، تسير وفق استراتيجية معينة ، وهي العودة للديار والتفرغ للعملاق الصيني ،ومجابهة روسيا ، لذا أقامت حلفأ استراتيجياً ( مع بريطانيا ، واستراليا ) لحماية الحوض المائي لحلفائها ( اليابان ، كوريا الجنوبية الفلبين ) ، بعد أن اقترب العملاق الصيني من التربع على عرش الاقتصاد العالمي ،لذا ارتأت تسكين المنطقة ، وترك القضية الفلسطينية على هامش الأحداث

شعبنا الفلسطيني البطل ، سيثور ضد الطغاة ، وستشتعل المنطقة برمتها ، وسيجبر الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المنطقة ، سواء شاءت أم أبت وان غداً لناظره قريب