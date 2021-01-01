  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو لبينيت: "أنت رئيس وزراء بالشكل فقط"

الإثنين 11 أكتوبر 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لبينيت: "أنت رئيس وزراء بالشكل فقط"



القدس المحتلة /سما/

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي المنعقدة لمناقشة الميزانية التي تعتزم الحكومة إقرارها، تراشقات حادة بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء نفتالي بينت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن بينت وقبل أن يبدأ حديثه في الكنيست، هاجمه عدد من أعضاء حزب الليكود متهجمين عليه واصفين إياه بالضعيف، قبل أن تخلي عناصر أمن الكنيست النواب من الجلسة.

وقال بينت: "يجب على دولة إسرائيل الاهتمام بالمواطنين وتوجيه الموارد بطريقة صحيحة وواقعية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في عهده تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا دون اللجوء إلى أي حالة من الإغلاق الشامل.

من جانبه، رد نتنياهو قائلا: "1500 فقدوا حياتهم في كورونا، بينما بينت كان مشغولا باللعب وكأنه رئيس وزراء، لقد تعاملنا مع كورونا بدون لقاحات، لكنكم أنتم أهملتم علاج كورونا في الوقت الذي كانت فيه اللقاحات متوفرة"، مضيفا: "ليس لديك أي عذر أو تفسيرات، وبدلاً من الاعتذار تزعمون بأنكم لم تلجأوا لسياسة الإغلاق، ليس لبينت أي سلطة، فهو رئيس وزراء شكلا فقط، ومواطنو إسرائيل يقولون ذلك بكل وضوح".

ورأى أن "إسرائيل لم يمر عليها حكومة مثل هذه الحكومة منذ نشأتها، حكومة لم تمر عليها سوى 3 أشهر رئيس وزرائها يتأرجح مثل ورقة العنب في وجه الرياح".

وحول الميزانية المناقش عليها في الحكومة، قال نتنياهو: "بينت يعتمد على منصور عباس، والمال موجود عند منصور عباس والحركة الإسلامية، ويذهب للمجتمع العربي ولعناصر حماس، هل تعتقد يا بينت أننا لا نعرف؟ أو أننا أطفال؟".

وقاطع عباس نتنياهو قائلا: "جلست معك في بلفور، إذا كنت تعتقد أنني أحد عناصر حماس، فلماذا جلست معي كثيرا؟".

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #منصور عباس

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الخارجية تعلن العثور على اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تفاصيل جديدة عن المطاردة: ماذا قال الأسير الزبيدي لـ “محقق الشاباك” عن عملية “نفق الحرية”؟!

بينت

لأول مرة.. إسرائيل تعترف رسمياً بالهزيمة أمام الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة

حزب الله

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية