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نصر الله: نزار بنات شجاع ومظلوم وأطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق العدالة بقضيته

الإثنين 11 أكتوبر 2021 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: نزار بنات شجاع ومظلوم وأطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق العدالة بقضيته



بيروت /سما/

تطرّق الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب له، اليوم الإثنين، إلى قضية استشهاد الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات الذي استشهد في 24 حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقاله على يد الأمن الفلسطيني.

وقال نصر الله إنه كان يستمع  في حياة الشهيد نزار بنات إلى تسجيلاته، وإنه كان يعجب بـ"فكره الصافي حول فلسطين والصراعات في المنطقة".

وأضاف: "من واجبي قضاء عمّا فات أن أقف أمام هذا الشهيد المفكر الشجاع المظلوم"، لافتاً إلى أنه كان "الشخصية الجريئة والواضحة والأصيلة والقوية في موقعها تجاه المقاومة، والشجاعة إلى حدّ الاستشهاد". 

وطالب نصر الله السلطة الفلسطينية بالعدالة للشهيد بنات، معتبراً أنه "يجب أن تواجه قضية الشـهيد نزار بنات بالعدالة، والحقيقة ولا يضيع هذا الدم". 

#حسن نصر الله #حزب الله #نزار بنات #السلطة الفلسطينية

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