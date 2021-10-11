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شاهد: قناة عبرية تنشر فيديو وثق اللحظات الأولى لهروب أسرى سجن جلبوع

الإثنين 11 أكتوبر 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: قناة عبرية تنشر فيديو وثق اللحظات الأولى لهروب أسرى سجن جلبوع



القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة "ريشت كان" العبرية مساء الاثنين 11 أكتوبر مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى لخروج الأسرى الفلسطينيين الستة من النفق الذي حفروه في سجن جلبوع الأكثر تحصينا لدى إسرائيل.

ويظهر في تسجيل الفيديو الذي بثته القناة العبرية الأسرى الستة لحظة خروجهم من فتحة النفق، في وقت كان فيه حراس البرج أعلى النفق وكذلك الحراس الذين تابعوا الكاميرات الأمنية في غفوة نوم.

وكان الأسرى الستة قد فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل شهر من خلال نفق حفروه بأدوات بسيطة.

وأعادت قوات الإسرائيلية اعتقال الأسرى الستة وهم محمد العارضة، محمود العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، زكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات.

#سجن جلبوع #الاسرى الستة #اسرى جليوع

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