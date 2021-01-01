العقاد: موجة كورونا الرابعة قد تصل غزة نهاية هذا العام

غزة /سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، "إن العالم يشهد الآن الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنها قد تصل غزة في شهر ديسمبر المقبل".

ورجح العقاد في حديث لاذاعة القدس، أن تشهد الموجة الحالية انحسارًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحًا أنه خلال الأسبوع المنصرم طرأ انخفاض محدود في منحنى الوباء، مؤكدًا أن قطاع غزة لا يزال تحت وطأة الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.

ونوه إلى أن الموجة الثالثة أصابت كافة الفئات العمرية بمن فيهم الشباب، لافتًا إلى أن تم تسجيل وفاة شاب يبلغ من العمر 31 عامًا يوم أمس.

وأكد أن 93% من المصابين ممن أدخلوا غرف العناية المركزة هم من غير المطعمين، وأن الحل لمواجهة الفيروس هو تلقي اللقاحات لمواجهة موجات انتشار فيروس كورونا.