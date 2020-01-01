الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا الخطيرة تنخفض لـ435... 76.5% منها دون تطعيم

القدس المحتلة /سما/

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 17حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ساعات الصباح، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 7,937.

وبينت المعطيات تشخيص 1,224 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 1,467 إصابة بالفيروس، الأحد، إثر إجراء 79,153 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.87%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 622 مريضا بكورونا. وانخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 435، لتسجل أدنى حصيلة إصابات خطيرة منذ 11 آب/ أغسطس الماضي.

وبيّنت المعطيات أن 189 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 220 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 68 إصابة حالتها "متوسطة"، و119 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 24,763، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و307 آلاف و281 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و756 ألفا و638.

فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و684 ألفا و666، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و184 ألفا و395 حالة.