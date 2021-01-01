سابقة.. إدلشتاين يقرر منافسة نتنياهو على زعامة الليكود

القدس المحتلة /سما/

في خطوة وصفت بأنها سابقة من نوعها منذ سنوات داخل الحزب، قرر بولي إدلشتاين الوزير السابق وعضو الكنيست وأحد قادة حزب الليكود الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منافسة بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب في الانتخابات الداخلية المقبلة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن إدلشتاين قال أمام أعضاء الليكود، إن الحكومة الحالية ببساطة تشكل خطرًا على إسرائيل، وخلال 4 انتخابات سابقة ورغم أن الحزب أكبر بأضعاف من الأحزاب الأخرى، إلا أنه لم يتمكن خلال من تشكيل أي حكومة، وفي حال لم تجري مراجعة جادة فسيبقى الليكود في المعارضة لسنوات عديدة، ولذلك يجب البحث عن الذات واستبدال بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه في حال قاد الليكود، فسينجح بتشكيل حكومة وطنية حتى وإن كان بدون انتخابات عامة، مشيرًا إلى أنه قادر على قيادة حزبه في أي انتخابات مقبلة وحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات.

وأكد إدلشتاين أنه لن يستقيل من الليكود في حال لم يتم انتخابه لقيادة الحزب.