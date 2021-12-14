إسراء الجعابيص تدخل عامها السابع في سجون الاحتلال.. وأحكام وتمديدات وإفراجات

رام الله /سما/

دخلت الأسيرة الجريحة إسراء رياض جميل جعابيص (33 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامها السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 11- 10-2015، وهي محكومة بالسجن 11 عامًا.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية ، على الأسير اسماعيل صالح الديك من قرية كفرنعمة غرب رام الله بالسجن الفعلي لمدة 25 شهراً وغرامة مالية 8000 شيكل، والطالب في جامعة بيرزيت أمجد أبو شملة من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر وغرامة ماليةبقيمية 2000 شيكل، والأسير الفتى أحمد نزيه أبو عادي من بلدة كفر نعمة برام الله بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، وغرامة مالية 3000 شيقل.

ومددت المحاكم اعتقال الأسيرين إبراهيم الحنيطي، ورامي صلاح الدين حتى الـ27 من الشهر الجاري، والأسير محيي فراس حمايل من قرية كفر مالك قضاء رام الله الى تاريخ 14-12-2021، و الأسير محمد فياض بشناق من قرية رمانة غرب جنين حتى تاريخ 29 /11 /2021 وهو معتقل منذ شهر ونصف ، و الأسيرين محمد ناجي أبو جمعة، ومحمد علي أبو غنام حتى الـ18 من الشهر الجاري، وهما من بلدة الطور في القدس، و الأسير المقدسي عبد إياد الهدرة حتى 25-11- 2021، وهو من بلدة الطور في القدس، و الأسيــر المقدسي محمد حاتم أبو الهوى حتى 27-11 -2021.

وقررت محكمة سالم الإفراج عن الأسير حسام اشتيه من بلدة تل غرب نابلس بعد ثمانية أشهر من الأسر، وأفرج الاحتلال يفرج عن الأسير فراس وائل أبو شرخ من الخليل وذلك بعد اعتقالٍ إداري دام 4 أشهر، و الأسير عمر حمايل من بلدة بيتا، جنوب نابلس بعد اعتقال استمر شهرين والأسير أحمد عزمي نشرتي من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 12 شهراً.