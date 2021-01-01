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منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!



القدس المحتلة /سما/

هاجم منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، خلال جلسة طلبتها أحزاب المعارضة لاستجواب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت حول الميزانية.

واتهم نتنياهو خلال خطابه، بينيت، بالجلوس مع منصور عباس ممثل الحركة الإسلامية التابعة لحماس، كما وصفها.

وقال نتنياهو، إن بينيت ولابيد منحا منصور عباس 53 مليار شيكل من الميزانية مقابل دخوله الائتلاف الحكومي، وأن بينيت يعتمد في قراراته عليه، كما أنه باع النقب له.

وأضاف نتنياهو “عندما يقول منصور عباس، لبينيت، إذهب إلى محمود عباس، يذهب، وعندما يطلب لم شمل العائلات، فإنه يفعل”.

ورد منصور عباس على نتنياهو، قائلًا له “أطلقت على نفسك اسم أبو يائير، لأنك أعطيت المليارات للمجتمع العربي، وجلست معك في بلفور، إذا كنت تعتقد أنني رجل حماس، فلماذ جلست معي؟، قل أنك تفاوضت مع رجل من حماس”.

#منصور عباس #القائمة العربية الموحدة #، بنيامين نتنياهو #المعارضة الإسرائيلية #نفتالي بينيت #الحكومة الاسرائيلية

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