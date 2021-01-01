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السفير الإسرائيلي بالإمارات يقدم أوراق اعتماده

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإسرائيلي بالإمارات يقدم أوراق اعتماده



ابو ظبي/سما/

 قدّم السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك، الإثنين، أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الإماراتية.

وقال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر: "قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، اليوم (الإثنين) نسخة من أوراق اعتماده للسيد خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وأضاف: "أعرب السفير حايك عن سعادته بتمثيل إسرائيل في الإمارات".

وكان حايك قد قال في تغريدة على حسابه في تويتر إنه وصل إلى الإمارات يوم الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، إن حايك البالغ من العمر 57 عاما، قد شغل في السابق عدة مناصب، منها رئيس اتحاد الفنادق، والمدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.

وافتتحت الإمارات، سفارتها بتل أبيب، في شهر يوليو/تموز الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة إسرائيل في أبو ظبي وقنصليتها في دبي.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي.

#الامارات #اسرائيل #السفير الاسرائيلي

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