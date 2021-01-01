العميد الحاج لمدراء المركز والأفرع: ضرورة الإسراع بإنجاز القضايا والقضاء على الظواهر السلبية

بيت لحم /سما/

اجتمع العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم، الاثنين، بمدراء المراكز والاقسام والافرع بشرطة المحافظة، ونقل لهم تحيات اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية.

وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل بالشكل الذي يكفل للمواطن العيش بأمن وأمان، وضرورة الاسراع بانجاز القضايا والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد امن المجتمع واستقراره.

وحث الحاج الجميع على ضرورة القيام بالعمل الشرطي كفريق واحد وبأذرع مختلفة والتعاون المستمر مع كافة الاجهزة الامنية، مطالباً بسرعة الاستجابة اثناء الخروج للمهام الشرطية وتلبية نداء المواطن والالتزام بالقانون اثناء التعامل مع كافة القضايا والاشكاليات والاحداث التي تشهدها المحافظة.

واكمل الحديث بالتشديد على تقديم الخدمات الشرطية بجودة عالية لكافة المواطنين سواء اثناء حضورهم لمديرية ومراكز الشرطة أو من خلال التعامل المباشر معهم في داخل المحافظة والعمل على احترام حقوقهم وصون كرامتهم وحماية ممتلكاتهم.