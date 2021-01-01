النائب العام يبحث مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية سبل التعاون المشترك

رام الله /سما/

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، الاثنين، في مكتبه مع الممثل القطري في الأردن وفلسطين لمؤسسة أرض الإنسان السويسرية السيدة اليزابيث كوسور ومدير مكتب القدس فاندا يونان حنضل، وبحضور رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل سبل تعزيز التعاون والشراكة لاستكمال العمل المشترك بين الجانبين لتوفير الحماية وتقديم الخدمات للأطفال والأحداث.



وخلال اللقاء ناقش الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق، ومناقشة بدائل الاحتجاز والوساطة، والأنشطة المراد العمل عليها وانجازها فيما يخص عدالة الأحداث، وتعزيز آليات عمل الوسطاء والاحتياجات التدريبية لهم.



وخلال اللقاء هنأ النائب العام اليزابيث الممثل القطري لمؤسسة أرض الإنسان متمنياً لها النجاح في عملها الجديد لدى دولة فلسطين، مؤكداً حرص النيابة العامة على التعاون والشراكة مع مؤسسات أرض الإنسان كشريك في قطاع الطفولة، مشيراً أن هذا القطاع يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق النتائج والعائدة على الأطفال ومصلحتهم الفضلى.



بدورها، أكدت اليزابيث مواصلة التعاون والشراكة مع النيابة العامة وتقديم الدعم اللازم لخدمة قطاع الطفولة في فلسطين وتوفير الحماية لهم، في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي للأحداث والأطفال، معربة عن تطلعاتها لمزيد من التعاون بين الجانبين.