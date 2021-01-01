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كوهين: بينت يفتقر للسيطرة على وزرائه ويفعلون ما يحلو لهم

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: بينت يفتقر للسيطرة على وزرائه ويفعلون ما يحلو لهم



القدس المحتلة /سما/

قال وزير المخابرات الإسرائيلي السابق عضو الكنيست عن الليكود إيلي كوهين إن الحكومة الإسرائيلية الحالية في نظره هي حكومة خبيثة تضر بالبلد والأمن والسياسة والاقتصاد في إسرائيل.
 
وأضاف كوهين وفق القناة 7 العبرية: "هذه الأيام لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل وكل وزير يفعل ما يريد".
 
وتابع: "هل يستطيع بينيت قول أي شيء لليبرمان أو غانتس؟، هو يفتقر للسيطرة على وزرائه، ويعيد فكرة تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية إلى الساحة السياسية، إنه لا يملي عليهم أي شيء، وهنا نرى بينيت في ضعفه".
 
وأشار كوهين إلى أن الوزراء التقوا بأبو مازن ويقول بينيت إن لديه تحفظات على لقاء هوروفيتش مع أبو مازن، لكن ما هو التحفظ؟ أنت رئيس وزراء تحتاج إلى اتباع سياسة واضحة.
 
وادعى كوهين أن الحكومة السابقة التي كان يقودها الليكود عملت على تقوية موقف إسرائيل وإخراج القضية الفلسطينية من جدول الأعمال السياسي، والآن بينيت يعيدها للواجهة.

#إيلي كوهين #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #حزب الليكود #نفتالي بينت

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