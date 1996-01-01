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فريق إسرائيلي يشارك الشهر المقبل في "رالي أبو ظبي الصحراوي"

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق إسرائيلي يشارك الشهر المقبل في "رالي أبو ظبي الصحراوي"



القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن يشارك فريق "فوينتر" والذي يضم كل من راز هايمان وهيلل، في رالي أبو ظبي الصحراوي ABU DHABI DESERT CHALLENGE والذي ينطلق في 5 تشرين ثاني/نوفمبر على مدار خمسة ايام. 
 
وقال اللاعب راز هايمان، لموقع "واللا" العبري، إنه في عام 1996 سجل للمشاركة في الرالي لكن رفض طلبه لكونه إسرائيلي، وتمكن من المشاركة بعد عام من ذلك بعد تدخل مدير السباق محمد بن سليم وأحرز المكان الـ15 من بين 80، لكنه هذه المرة سيشارك بالسباق كاسرائيلي مع العلم الإسرائيلي. 
 
يشار الى أن سباق الرالي ينظم منذ 30 عامًا وشارك به عدد كبير من الأسماء الكبيرة في رياضة السيارات، ونظرًا لظروف القيادة الصعبة وقربه من أصعب سباق رالي صحراوي في العالم-"رالي داكار"، يعتبر "رالي أبو ظبي" أكبر واخر تجربة لفرق السباق الكبرى.  

#فريق فوينتر #رالي أبو ظبي الصحراوي #اسرائيل

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