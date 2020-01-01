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إطلاق لوبي الكنيست لدفع اتفاقيات التطبيع بمشاركة كوشنير

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق لوبي الكنيست لدفع اتفاقيات التطبيع بمشاركة كوشنير



القدس المحتلة /سما/

أُطلق اليوم في الكنيست "لوبي تعزيز ودعم اتفاقيات ابراهيم" بحضور صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنير، وزوجته ايفانكا ترامب.
 
وسيرأس اللوبي كل من اوفير اكونيس (الليكود) وروت فسرمان (أزرق أبيض)، والذي انطلق بعد عام من التوقيع على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودولة الامارات والبحرين. 
 
وشغل كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال فترة التوقيع على الاتفاقيات ولعب دورًا مهمًا بالمباحثات بين إسرائيل، والامارات والبحرين.
 
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، وبعدهما وقعت السودان في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، والمغرب في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

#الكنيست الإسرائيلي #اتفاقيات أبراهام

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