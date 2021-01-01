حالة الأسرى المعزولين في خطر داهم: استنفارا يَعُم مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي

غزة /سما/

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن استنفارا عَمَّ مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد عدم التزام قوات السجون بتعهداتها الأخيرة المتمثلة بإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات والانتهاكات التي أعقبت عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.

وأوضحت "واعد" أن الحركة الأسيرة بصدد الإعلان عن خطوات استراتيجية لا رجعة فيها، محملة الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه أوضاع السجون.

وأشارت إلى أن "حالة الأسرى المعزولين في خطر داهم والاحتلال نجح جزئيا في الاستفراد بهم"، مشددة على ضرورة وجود حاضنة لحمايتهم من عملية اغتيال قد يتعرضون لها، مشيرة في الوقت ذاته أن المستوى الفصائلي والشعبي تقع عليه هذه المسؤولية الدقيقة قبل فوات الأوان.

وأكدت على ضرورة مواصلة كافة الفعاليات والتحركات المساندة لأي قرار تتخذه الحركة الأسيرة بزخم كبير وقوة مضاعفة، مشيرة إلى أن الجماهير الفلسطينية تنتظر ساعة الصفر للحراك المنوي البدء به خلال الساعات القليلة القادمة.

في السياق، أعلنت مؤسسة مهجة القدس أن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال قررت الدخول في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام غدَا الثلاثاء.