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لأول مرة.. إسرائيل تعترف رسمياً بالهزيمة أمام الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة

الإثنين 11 أكتوبر 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. إسرائيل تعترف رسمياً بالهزيمة أمام الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة



القدس المحتلة /سما/

اعترفت الحكومة الإسرائيلية بالخسارة الفادحة أمام الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو/آيار الماضي، في المجال الإعلامي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إن المنظومة الإعلامية الإسرائيلية الرسمية انهارت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حسب ما نقلته عنه وسائل إعلام عبرية.

وأضاف بينيت في تصريحاته “تمكّنت مجموعة من الإرهابيين في غزة من الانتصار علينا أمام الرأي العام الدولي” ليكون بذلك أقوى تصريح رسمي إسرائيلي يعترف بالهزيمة أمام الفلسطينيين خلال حرب غزة.

وكانت القضية الفلسطينية قد عادت لتفرض نفسها بالإعلام الدولي خلال شهر مايو/آيار تزامنًا مع تصاعد الأحداث في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى ثم المواجهة في أراضي48 وغزة والقدس. "الجرمق الاخباري"

#الحكومة الإسرائيلية #الفلسطينيين #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #القضية الفلسطينية

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