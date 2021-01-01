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عومير بار ليف: لا نية لاستخدام الاعتقالات الادارية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

الإثنين 11 أكتوبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
عومير بار ليف: لا نية لاستخدام الاعتقالات الادارية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

اكد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومير بار ليف انه لا نية للحكومة في استخدام الاعتقالات الإدارة في اطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي . 

وفي حديث مع اذاعة مكان الاسرائيلية الناطقة بالعربية أضاف انه اجتمع مع النائبين احمد الطيبي واسامة السعدي اليوم وتعهد أمامها بألا يتم استخدام هذه الآلية

على الرغم من مطلب المفتش العام للشرطة . كما انه اضاف ان قانون الشباك لن يتم تغييره ولن يتم اقحام جيش الدفاع في محاربة الجريمة .

وكان المسؤول عن مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي نائب الوزير يواف سيغيلوفيتش قد وصف الوضع  بحالة طوارئ، داعيا جميع الدوائر الحكومية الى التعاون لمواجهة هذه الافة.

وفي حديث إذاعي بعد ظهر اليوم استبعد سيغليوفيتش اللجوء الى استخدام الاعتقال الإداري او منع مشبوهين من مقابلة محامين.

واكد وجوب ان تتركز مكافحة العنف في المدن والقرى العربية على الأنظمة الاقتصادية التي تغذي الجريمة مشيرا الى ان لديه خطة عملية ينوي تنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة.

#الامن الداخلي الاسرائيلي #عومير بار ليف #الاعتقال الاداري #المجتمع العربي #الجريمة والعنف

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