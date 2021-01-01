  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تطالب بفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة

الإثنين 11 أكتوبر 2021 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطالب بفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم، إن حجم الفساد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام الله الذي كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يؤكد الضرورة لفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها التقرير، وسرعة تقديم الفاسدين للعدالة.

وأشار الى أن ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات السلطة في رام الله، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني.

وأضاف بيان الحركة: يفضح تقرير ديوان الرقابة الظلم الصارخ الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة في مجتمعنا من سلوك قيادة السلطة، والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا الداخلية في مواجهة مشاريع الاحتلال، عدا عن أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة لا تليق بشعبنا وتضحياته.

#حركة حماس #حازم قاسم #الحكومة الفلسطينية #ديوان الرقابة المالية والإدارية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

حزب الله

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس والبابا فرنسيس: يجب الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

السنوار

صحيفة إسرائيلية تتساءل: أيهما أقرب إلى الحقيقة في خطته.. لبيد أم السنوار؟

رئيس الوزراء من جنين: دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من ابى وهذا الاحتلال سيندحر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية