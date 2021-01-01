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ادارة السجون الإسرائيلية تنقل الشيخ رائد صلاح إلى عزل سجن “شيكما”

الإثنين 11 أكتوبر 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادارة السجون الإسرائيلية تنقل الشيخ رائد صلاح إلى عزل سجن “شيكما”



القدس المحتلة / سما /

أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أنه جرى نقل صلاح اليوم الإثنين إلى العزل الانفرادي في سجن “شيكما” في عسقلان.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد زبارقة، إن الشيخ صلاح كان قد طلب في السابق من سلطة السجون الإسرائيلية نقله إلى أحد السجون في شمال البلاد ليكون قريبًا من مكان سكن عائلته وللتخفيف عليها عناء زيارته في كل شهر.

وتابع زبارقة، “الشيخ صلاح لم يلتق والدته الثمانينية منذ اعتقاله قبل 14 شهرًا.. نقله إلى سجنٍ في الشمال سيعطي فرصة لوالدته لزيارته”.

وأشار الناشط الحقوقي خالد زبارقة إلى أن ظروف الاعتقال الصعبة لن تختلف بحق الشيخ رائد صلاح أينما كان، مضيفًا، “ظروف الاعتقال قاسية أينما كان.. يكفي أنه موجود في عزل انفرادي هذا بحد ذاته يضيف قساوة على ظروف السجن القاسية أصلًا”.

وأكد زبارقة، على أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمارس سياسات التضييق والخنق والضغط بحق الشيخ ما يزيد من ألمه ومعاناته وقساوة ظروف السجن.

وختم زبارقة قائلًا: “الشيخ موجود بين معادلة المعاناة والقهر والألم وبين معادلة التحدي والصمود والثبات أمام كل هذه الإجراءات لأن الشيخ يعلم أنهم يسعون لمحاولة النيل من صحته ونفسيته”.

#الشيخ رائد صلاح #العزل الانفرادي #سجن شيكما #سجن عسقلان #السجون الإسرائيلية

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