نتائج واعدة لعقار"مذهل" يمكن أن يقضي على الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهم

أعلن الباحثون عن إحرازهم تقدما كبيرا في مجال السرطان، من خلال النتائج التي توصلوا إليها باستخدام عقار "عجيب مذهل" يمكنه تدمير الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهم.

ووجدت تجربة تاريخية أن مزيجا من دوائين للعلاج المناعي يسخران أجهزة المناعة لدى المرضى لقتل خلاياهم السرطانية.



وتوصل الباحثون في معهد أبحاث السرطان (ICR) ومؤسسة Royal Marsden NHS Foundation إلى أن هذا المزيج الدوائي يمكن أن يقلص الأورام في مرضى سرطان الرأس والعنق المصابين بمرض عضال.

وفي بعض الحالات، اختفى السرطان تماما، تاركا الأطباء في حيرة من أمرهم لعدم العثور على أي أثر للمرض.

وقدمت نتائج تجارب مشابهة لتوليفات أدوية فوائد مماثلة لدى مرضى سرطان الكلى والجلد والأمعاء المصابين بأمراض مزمنة.

وشملت تجربة المرحلة الثالثة من الدواء الاستثنائي ما يقارب 1000 مريض بالسرطان.

ووُصفت النتائج بأنها "ذات هدف سريريا"، حيث عاش المرضى شهورا أو سنوات أطول وعانوا من آثار جانبية أقل بكثير.

وقال البروفيسور كريستيان هيلين، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان إن هذه "نتائج واعدة".

وصرح لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "العلاجات المناعية هي علاجات أكثر لطفا وذكاء، يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المرضى".

In a trial, researchers at The Royal Marsden & @ICR_London have found a new treatment, using a cocktail of immunotherapy medications which harness patients’ immune systems, which can kill cancer cells in head and neck tumours. Read more in the @guardian - https://t.co/6xq17EfK47