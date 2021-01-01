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غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

الإثنين 11 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس إنه من أجل اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، كان بعد تقديم تنازلات كبيرة عن ضم أراضي الضفة الغربية.
 
وأضاف غانتس في لقاء حول اتفاقيات أبراهام وفق القناة 7 العبرية، أنه تم التوقيع على الاتفاقات بعد أن وافق نتنياهو على إزالة تطبيق السيادة وضم الضفة الغربية من جدول الأعمال.
 
وقال غانتس: "حقيقة أننا لم نتخذ خطوة أحادية الجانب فيما يتعلق بالضم سمحت بتحقيق رؤية اتفاقيات أبراهام مع العرب".
 
وتابع: "إنني أعمل على دفع اتفاقيات التعاون الأمني ​​مع دول الاتفاقات الإبراهيمية". 
 
وأشار غانتس إلى أن الاتفاقات ستتوسع وستكون محركًا للتغيير، ويجب أن تضل إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط، وهكذا سنواصل العمل إلى الأبد".

#الجيش الإسرائيلي #اتفاقيات أبراهام #بنيامين نتنياهو #بيني غانتس #ضم الضفة #الاراضي الفلسطينية

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