  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساهمة بـ 92 مليون يورو لدعم عمليات "الأونروا"

الإثنين 11 أكتوبر 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساهمة بـ 92 مليون يورو لدعم عمليات "الأونروا"



القدس المحتلة / سما /

 أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن صرف دفعة هامة قدرها 92 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل: "نحن مصممون على دعم الأونروا سياسيا وماليا، بما في ذلك من خلال علاقة يُعتمد عليها على المدى الطويل. تلعب الوكالة دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. إن دعمنا للأونروا ليس واجبا إنسانيا فقط، بل أنه يساعد على إبقاء فرص السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين حية، حيث تظل خدمات الأونروا أساسية للمساهمة في حل الدولتين القابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين".

بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: "إن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ به، وأكبر مانح للأونروا التي تلعب دورًا في استقرار المنطقة، ويجب أن تستمر في القيام به مع تركيز واضح على تفويضها الأساسي. لن نستثني أي وسيلة عند البحث عن سبل مبتكرة لإيجاد نموذج تمويل مستدام. وفي ذات الوقت، يحتاج الآخرون إلى تكثيف جهودهم والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في توفير تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به. نحن سنواصل العمل مع الأونروا لتعزيز نظم الحوكمة لديها والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما أننا نظل ملتزمين بشدة بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في المواد التعليمية".

يشكل هذا التمويل المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأونروا، وسيساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين من خلال ضمان استمرار الخدمات الأساسية عبر دعم ميزانية برامج الأونروا بمبلغ (90 مليون يورو) ومن خلال دعم إصلاحات الأونروا بمبلغ (مليوني يورو).

#الاتحاد الاوروبي #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس والبابا فرنسيس: يجب الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

السنوار

صحيفة إسرائيلية تتساءل: أيهما أقرب إلى الحقيقة في خطته.. لبيد أم السنوار؟

رئيس الوزراء من جنين: دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من ابى وهذا الاحتلال سيندحر

17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية