  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صندل زعيم كوريا الشمالية يثير الانتباه (صور)

الإثنين 11 أكتوبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندل زعيم كوريا الشمالية يثير الانتباه (صور)



بيونغيانغ/سما/

لفت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون انتباه المراقبين الدوليين خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم في البلاد يوم أمس الأحد، ليس بتعليقاته المكررة بل بظهوره بمظهر جديد.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، كيم وهو يسير على البساط الأحمر في قاعة فخمة وقد انتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.



الصورة من channel news asia


ولاحظ كولين سويركو مراسل قناة "إن.كيه" النلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق، مضيفا: "أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة".

وقال سويركو "فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل.. يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة".



 



==الصورة من channel news asia-

#زعيم كوريا الشمالية #كيم جونغ أون #كوريا الشمالية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس والبابا فرنسيس: يجب الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

السنوار

صحيفة إسرائيلية تتساءل: أيهما أقرب إلى الحقيقة في خطته.. لبيد أم السنوار؟

رئيس الوزراء من جنين: دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من ابى وهذا الاحتلال سيندحر

17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية