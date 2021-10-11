رجل أعمال فلسطيني يعلن الاستثمار في مشروع سكني ضخم بالقدس

القدس المحتلة/سما/

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري اليوم الاثنين الحصول على جميع التراخيص اللازمة لإقامة مشروع سكني يضم مئات الشقق في مدينة القدس.

وقال المصري في مؤتمر صحفي في القدس: "القدس على سلم أولوياتنا، واستثمارنا فيها هو شكل مهم من أشكال التمكين الاقتصادي والوجودي للمقدسيين، وما دمت قادرا على فعل ذلك فإنني لن أتردد أبدا".

وأضاف: "الشغف في العمل هو الاستثمار في الأماكن التي بحاجة فعلا لمثل هذه المشاريع، لذلك ومنذ أكثر من 10 سنوات ونحن نعمل من أجل هذه اللحظة".

من قلب #القدس وبعد 10 سنوات من العمل الدؤوب، يسعدني أن أعلن عن البدء بتنفيذ بناء حي عصري متكامل.

أصبح "لنا" أكبر مشروع #فلسطيني في القدس، وأدعو للمزيد من هذه #المشاريع الرائدة..#لنا_في_القدس_حياة pic.twitter.com/dsht5L6DQm — Bashar Masri (@BasharFMasri) October 11, 2021

ويتطلب الاستثمار في مدينة القدس الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة.

وتابع قائلا "بالفعل بدأنا عمليات الحفر لتدشين المرحلة الأولى من المشروع، لتوفير نمط حياة حديث ومتكامل يلائم رقي شعبنا، فحي "لنا" إنما هو إيمان منا أن "لنا في القدس حياة".



وأوضح المصري، الذي سبق له بناء مدينة سكنية جديدة في محافظة رام الله والبيرة، أن لهذا الحي الذي تقدر قيمة الإستثمار فيه مليار شيقل "أبعادا اقتصادية كبيرة، حيث يوفر العديد من فرص العمل، من مهندسين، ومشرفين، وشركات مقاولات، وعمال".



وقالت إيناس موسى، مديرة المشروع إن المشروع يضم تسع بنايات منها ثماني سكنية وواحدة عبارة عن مركز تجاري، وأضافت: "سيشتمل المشروع على 400 شقة سكنية نتوقع أن تكون المرحلة الأولى منه 94 شقة جاهزة في غضون عامين ونصف".

وذكر بيان حول المشروع أن المشروع الذي يحمل اسم "لنا" يقع في "موقع استراتيجي في الجزء الشمالي من بيت حنينا يسهل الوصول منه لأطراف القدس المختلفة والطرق المؤدية إلى رام الله وشبكة طرق الداخل".

وأضاف البيان يتم تطوير حي "لنا" من قبل مجموعة مسار العالمية، التي "نفذت مشاريع كبيرة غير مسبوقة أهمها تأسيس وبناء مدينة روابي في فلسطين".