رئيس بلدية فرنسية يثير سخطاً بـ “الجزائريات كنّ مثيرات للغريزة واليوم أصبحن محجّبات” (فيديو)

باريس /سما/

في مقابلة على قناة LCI الفرنسية، أدلى السياسي الفرنسي روبير مينار بتصريحات لاقت انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي عن الفرنسيات من أصول مغاربية، خاصة الجزائريات.

وقال مينار وهو عمدة بلدية بيزييه: “لقد تغير الناس كثيراً.. عندما كنت أبلغ من العمر 18 عاماً، لم أر قط في الحي الذي أسكنه فتاة تضع الحجاب، لا سيما الجزائريات”.

أضاف: “كنا نجد الفتيات (beurettes)- وهي كلمة تطلق هنا على الفرنسيات من أصول عربية، ومغاربية خاصة، sexy مثيرات للغريزة لكن يبدو أنهن لسن كذلك”.

Hier sur LCI :



Robert #Menard trouvait autrefois les "beurettes" "sexy", maintenant elles sont voilées, donc elles ne le sont plus du tout. "C'est le moins que l'on puisse dire", apparemment. pic.twitter.com/Kxeq7olvsn — CALAM (@Calam_media) October 8, 2021

وقد أثارت تصريحات مينار المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، سخطا على مواقع التواصل وانتقادات لسماح القناة الفرنسية ومذيعتها له بقول مثل هذا الكلام بدون مساءلة، ومرور هذا الكلام هكذا بدون إدانة واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية والثقافية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن روبير مينار، المولود في مدينة وهران الجزائرية، في 1958، لعائلة كاثوليكية استعمارية فرنسية من الأقدام السوداء، جاءت إلى الجزائر المحتلة في 1850، وغادرتها بعد الاستقلال. وتقول مصادر إعلامية إن مينار كان يطمح في الماضي أن يصبح قساً كاثوليكيا بعد أن تلقى دروساً في ثانوية غابرييل الدينية، لكن أمه رفضت ذلك.

وهو صحافي وسبق له أن عمل كرئيس لمنظمة “مراسلون بلا حدود” وقبل ذلك كان قبل نحو ثلاثة عقود عضوا في الحزب الاشتراكي، قبل أن يحول الوجهة إلى اليمين المتطرف، ويتم انتخابه رئيسا لبلدية بيزييه.