رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا على حكومته

عمان /سما/ د ب أ

صدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في نص الإرادة اليوم حسب وكالة الأنباء الاردنية (بترا) بتعيين وجيه عويس، كوزير للتربية والتعليم، ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح الخرابشة، كوزير للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي، كوزير للصناعة والتجارة والتموين.

وشمل التعديل تعيين فيصل الشبول، كوزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء النجار، كوزيرة للثقافة ، ووفاء بني مصطفى، كوزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية الردايدة، وزيرا للبيئة، وخيري عمرو، كوزير للاستثمار، ونايف استيتية، كوزير للعمل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة ثمانية وزراء .