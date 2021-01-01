بعد نفق جلبوع.. ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية، إنه بعد هروب ستة أسرى من سجن جلبوع الشهر الماضي، ارتفعت وتيرة عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة مقارنة مع الأشهر الماضية.

وأضافت القناة أن ملاحقة خلية حركة حماس بالضفة الغربية والتي استشهد على إثرها عدد من أعضائها كذلك أدى لارتفاع عدد الهجمات.

وبحسب القناة فإن معطيات جهاز الشاباك الإسرائيلي تشير إلى أن أكبر عدد من الهجمات في هذا العام كان خلال شهر مايو الماضي تزامناً مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث شهد شهر مايو من حيث أعمال المقاومة حوالي ٤٠٠ هجوم وانخفضت الأعداد خلال الأشهر التالية ثم ارتفعت مجدداً بشكل كبير الشهر الماضي ووصل عددها إلى ١٩٩ هجوماً.

وأضافت القناة أن الشهر الماضي شهد ٥ عمليات طعن إضافة إلى ٩ عمليات إطلاق نار، وكذلك ١٧ كوعا متفجرا ألقاه الشبان تجاه جنود الاحتلال إضافة إلى ١٨٧ عملية إلقاء زجاجات حارقة.