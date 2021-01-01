حماس تعزّي في وفاة العالم الباكستاني عبد القدير خان

غزة / سما /

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رسالتي تعزية إلى الرّئيس عارف علوي، وإلى رئيس الوزراء عمران خان، في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، في وفاة العالم النووي عبد القدير خان.

وقال رئيس الحركة في رسالة التعزية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتسليم بقضاء الله وقدره، خبر وفاة العالم المهندس عبد القدير خان، الذي نسأل الله تعالى أن ينعم عليه بعفوه ومغفرته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته".

وعبّر هنية للرّئيس ورئيس الوزراء وعائلة الفقيد والشعب الباكستاني العزيز عن خالص التعازي والمواساة من الحركة والشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره لمسيرة الفقيد الحافلة بالإنجازات العلمية الرّائدة والعطاء الكبير في خدمة بلده وشعبه وأمّته.

ودعا في ختام الرّسالة أن يلهم عائلة الفقيد والشعب الباكستاني جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يخلف باكستان الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، وأمَّتنا الإسلامية في هذا المصاب خيراً.