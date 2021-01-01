  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعزّي في وفاة العالم الباكستاني عبد القدير خان

الإثنين 11 أكتوبر 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعزّي في وفاة العالم الباكستاني عبد القدير خان



غزة / سما /

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رسالتي تعزية إلى الرّئيس عارف علوي، وإلى رئيس الوزراء عمران خان، في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، في وفاة العالم النووي عبد القدير خان.

وقال رئيس الحركة في رسالة التعزية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتسليم بقضاء الله وقدره، خبر وفاة العالم المهندس عبد القدير خان، الذي نسأل الله تعالى أن ينعم عليه بعفوه ومغفرته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته".

وعبّر هنية للرّئيس ورئيس الوزراء وعائلة الفقيد والشعب الباكستاني العزيز عن خالص التعازي والمواساة من الحركة والشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره لمسيرة الفقيد الحافلة بالإنجازات العلمية الرّائدة والعطاء الكبير في خدمة بلده وشعبه وأمّته.

ودعا في ختام الرّسالة أن يلهم عائلة الفقيد والشعب الباكستاني جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يخلف باكستان الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، وأمَّتنا الإسلامية في هذا المصاب خيراً.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #العالم الباكستاني عبد القدير خان #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

أسعار صرف العملات

حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل وقوات الإنقاذ تبحث عن ضحايا

الأخبار الرئيسية

السنوار

صحيفة إسرائيلية تتساءل: أيهما أقرب إلى الحقيقة في خطته.. لبيد أم السنوار؟

رئيس الوزراء من جنين: دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من ابى وهذا الاحتلال سيندحر

17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

o

صحيفة : وسيط ألماني جديد دخل على خط الوساطة بين إسرائيل و"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية