  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لائحتا اتهام ضد فلسطينيين بادعاء مساعدتهما الأسيرين انفيعات وكممجي

الإثنين 11 أكتوبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحتا اتهام ضد فلسطينيين بادعاء مساعدتهما الأسيرين انفيعات وكممجي



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى محكمة الاحتلال العسكرية اليوم، الإثنين، لائحتي اتهام ضد عبد الرحمن طالب أبو جعفر (29 عاما) وجميل حسن سلامة (84 عاما) وكلاهما من مدينة جنين، ونسبت إليهما مساعدة الأسيرين أيهم كممجي ونضال انفيعات، في أعقاب فرارهما مع أربعة أسرى آخرين من سجن الجلبوع.

وحسب لائحتي الاتهام، فإن أبو جعفر وسلامة وفرا مكانا للأسيرين كممجي وانفيعات كي يختبئا فيه في أعقاب تمكنهما من الدخول إلى مدينة جنين.

وتابعت لائحتا الاتهام أن أبو جعفر وسلامة استجابا لطلب الأسيرين انفيعات وكممجي بتحذيرهما في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من المكان الذي اختبآ فيه.

وأضاف لائحة الاتهام أن أبو جعفر ساعد الأسيرين بإجراء اتصال هاتفي مع أفراد عائلتيهما بواسطة هاتف نقال.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في لواء الشمال إلى محكمة الصلح في الناصرة، مطلع الأسبوع الماضي، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذي فروا من سجن الجلبوع، في السادس من أيلول/سبتمبر الفائت، وأعادت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقالهم خلال أسبوعين بعد فرارهم، كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار. وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنيا.

ويذكر أن الاسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عامًا) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عامًا) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدة (45 عامًا) من سكان جنين.

وأمس، كشف المحامي أفيغدور فيلدمان أن موكله، الاسير الزبيدي، شرع بإضراب عن الطعام، قبل ستة أيام، احتجاجا على عزله الانفرادي في سجن "إيشل".

ويوم الخميس الماضي، علّق الأسير محمّد العارضة إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه.

#محكمة الاحتلال #لائحة اتهام #عبد الرحمن طالب أبو جعفر #جميل حسن سلامة #أيهم كممجي #نضال انفيعات #نفق الحرية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

هآرتس : بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى والعمادي يصل غزة هذا الاسبوع

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

أسعار صرف العملات

حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل وقوات الإنقاذ تبحث عن ضحايا

الأخبار الرئيسية

السنوار

صحيفة إسرائيلية تتساءل: أيهما أقرب إلى الحقيقة في خطته.. لبيد أم السنوار؟

رئيس الوزراء من جنين: دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من ابى وهذا الاحتلال سيندحر

17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

o

صحيفة : وسيط ألماني جديد دخل على خط الوساطة بين إسرائيل و"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية