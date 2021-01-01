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جامعة بوليتكنك فلسطين توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة غزة سكاي جيكس

الإثنين 11 أكتوبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بوليتكنك فلسطين توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة غزة سكاي جيكس



رام الله / سما /

 وقعّت جامعة بوليتكنك فلسطين اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة غزة سكاي جيكس (Gaza Sky Geeks)، حيث وقّع عن الجامعة مدير مشروع وحدة هندسة البرمجيات الدكتور سامي ابو سنينة، في حين وقّع عن مؤسسة غزة سكاي جيكس مديرة الشركات والمُجتمع في المؤسسة الأستاذة رند صافي، وبحضور مُنسقة المُجتمع في المؤسسة الأستاذة حنين بدر، ومُنسقة مشاريع البنك الدولي الأستاذة نور الجنيدي.

وأشاد ابو سنينة بالعلاقة التكاملية ما بين المؤسستين، وبأهميّة المشروع بزيادة الوعي لدى طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في مواضيع الأعمال الريادية والعمل الحر عبر الإنترنت والاستفادة من كافة الفرص المُتوفرة.

ومن جانبها أشادت صافي بجهود جامعة بوليتكنك فلسطين في تنمية قدرات الطلبة، وأكّدت بأنّ البرنامج يهدف إلى دعم الشباب الفلسطيني في بناء المهارات التقنية وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتشجيع الشباب الفلسطيني على الانخراط في العمل الحر عبر الإنترنت، وأشارت الى أنّ مؤسسة غزة سكاي جيكس هي أحد برامج مؤسسة ميرسي كوربس (Mercy Corps).

وجاءت بنود الاتفاقية لخدمة المؤسستين وذلك بتنفيذ مجموعة من التدريبات المُوجهة لطلبة الجامعة والراغبين في زيادة معرفتهم عن طبيعة الأعمال الحرة وريادة الأعمال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التدريبية المُوجهة للكادر الأكاديمي لزيادة معرفتهم بمجالات العمل الحر.

والجدير بالذكر أنّ هذه الاتفاقية في إطار سعي جامعة بوليتكنك فلسطين في خدمة العملية التعليمية والريادية والمُجتمع الفلسطيني، وكذلك الوعي بأهميّة التعاون الدائم المُشترك بين الجامعة ومؤسسات المُجتمع المُختلفة.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #مؤسسة غزة سكاي جيكس

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