رئيس الوزراء يفتتح مستشفى ابن سينا ويعقد عدة لقاءات في جنين

جنين / سما /

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين وقام بجولة داخله، وتفقد سير العمل فيه، كما عقد عدة لقاءات في المدينة.

وجرى الافتتاح بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس مجلس إدارة شركة المستشفى الاستشاري العربي، رئيس مجلس إدارة مستشفى ابن سينا، سالم أبو خيزران، ومدير المستشفى جاني أبو جوخة.

كما وضع رئيس الوزراء، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إكليلا من الزهور على صرح الشهيد أمام مقر المحافظة بميدان الشهيد أبو عمار، وتفقد مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي والرازي، ومكب زهرة الفنجان، والتقى تجمع أسر الشهداء، وفعاليات المحافظة بمشاركة الرجوب، وقائد منطقة جنين العقيد باسم رشيد، واجتمع بقادة المؤسسة الأمنية.

وأطلع مدير المستشفى الحكومي وسام بكر، رئيس الوزراء على أهم احتياجات المستشفى، خاصة في ظل تزايد عدد السكان، والحاجة لبناء مستشفى جديد، إضافة الى النقص في الكادر الطبي، كما قام اشتية يرافقه محافظ جنين ووزيرة الصحة بجولة داخل مستشفى الرازي في جنين.

وتفقد اشتية مكب زهرة الفنجان، واطلع على سير العمل فيه واستمع الى الاحتياجات والمطالب، واعدا بالنظر في كل الاحتياجات ودراستها، لتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه أعضاء من تجمع أسر الشهداء، الاهتمام الكبير بملف الشهداء والأسرى، باعتباره من أولويات العمل، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقديم كافة الاحتياجات والتسهيلات لهم، مشددا على الوفاء لهم على ما قدموه من تضحيات جسام.

في سياق متصل، اجتمع اشتية مع فعاليات المحافظة الرسمية والأهلية والمجالس البلدية والقروية في حرش السعادة، واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم، واعدا بالنظر في كل الاحتياجات ودراستها، لتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.

ووضع اشتية الوفد في صورة الوضع السياسي، والمخاطر التي تحدق بقضيتنا في هذه المرحلة الصعبة، داعيا الجميع الى التكاتف والوحدة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وحماية مشروعنا الوطني.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن استراتيجية الحكومة تعزيز صمود المواطنين، من خلال توفير كافة الخدمات لهم، مشددا على أن جنين أولوية لدى الحكومة كباقي محافظات الوطن.