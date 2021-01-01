عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

جنين / سما /

أجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، الاثنين، جولة في مديريتي جنين وقباطية؛ إذ تفقد سير العملية التعليمية التعلمية، وعقد اجتماعات مع الكادر التربوي.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية في تربية قباطية؛ إذ شارك بتخريج طلبة مسار التلمذة المهنية "فوج نفق الحرية".

وشدد عورتاني على اهتمام الوزارة بتشجيع الطلبة للتوجه نحو المسارات والتخصصات المهنية والتي تنسجم مع بيئة سوق العمل ومتطلباته، مشيداً بنموذج مدرسة سيلة الظهر وتميزها وجهود كادرها؛ مؤكداً أن الوزارة ستقوم بتلبية احتياجات المدرسة، وتشييد طابق إضافي ضمن خططها الرامية إلى تطوير هذه المدارس ودعمها.

وتطرق إلى برنامج "تبني المدارس" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، داعياً إلى تعظيم المساهمة المجتمعية فيه والتعرف على مكوناته؛ كونه يُمثل فرصة لتطوير البنية التحتية المدرسية والنهوض بها بشكل شمولي.

كما تفقد عورتاني مشروع مدرسة عرابة الزراعية الثانوية، واطلع على مجريات العمل في المشروع، كما شارك الطلبة فعالية ثقافية وتراثية في مركز عرابة المجتمعي.

وفي تربية جنين، زار الوزير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنات، حيث تعرف على مشروع "القرية المرورية"، مثمناً المدرسة على تميزها؛ عبر تنفيذ هذه الفكرة التي تعزز لدى الطالبات الوعي بالسلامة المرورية وقوانين المرور وغيرها.

وفي ختام جولته؛ التقى عورتاني برؤساء أقسام تربية جنين، حيث تم خلال اللقاء الاستماع والتعرف على الاحتياجات وواقع التحديات والإنجازات، ومنطلقات التطوير التي تقودها الوزارة وغيرها من القضايا الخاصة بالشأن التربوي.

ورافق الوزير في الجولة؛ مدير عام التربية والتعليم في مديريتي جنين وقباطية سلام الطاهر، بحضور ممثلين عن المجالس المحلية والمؤسسات الشريكة والأسرة التربوية.