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البرغوثي: قرار شركة نايكي وقف التعامل مع إسرائيل يؤكد وسمها بـ الأبرتهايد

الإثنين 11 أكتوبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: قرار شركة نايكي وقف التعامل مع إسرائيل يؤكد وسمها بـ الأبرتهايد



رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار شركة نايكي الشهيرة وقف بيع منتجاتها داخل متاجر الاحتلال الإسرائيلي يمثل تأكيدا لتعمق القناعة الدولية بأن المنظومة الإسرائيلية هي منظومة أبرتهايد وتمييز عنصري.

وأشاد البرغوثي بجهود حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشاط المجتمع المدني الفلسطيني في كشف وتعرية الاحتلال ونظام التمييز العنصري الذي أنشأه، مؤكدا أن المنظومة الإسرائيلية لا تعبأ ببيانات الإدانة ولكنها تتأثر بعمق ووضوح من حملات المقاطعة وفرض العقوبات.

#مصطفى البرغوثي #شركة نايكي #الاستيطان #المستوطنات الإسرائيلية

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