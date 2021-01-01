إسرائيل: على اشتية أن "يحترم" الاتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقلاته في انحاء الضفة

القدس المحتلة / سما /

ادعت إسرائيل، الاثنين، أن قوات الاحتلال في الضفة الغربية لم تعرقل وصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، من رام الله في وسط الضفة الغربية إلى محافظة جنين شمال الضفة.

ونشرت المواقع العبرية، على لسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غسان عليان قوله إن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قوات تابعة لجيش الاحتلال أوقفت رئيس الوزراء محمد اشتية في طريقه من نابلس إلى جنين.

و"أقترح" المسؤول الإسرائيلي على رئيس الوزراء الفلسطيني أن "يحترم" الاتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقلاته في انحاء الضفة الغربية مع أجهزة الأمن الإسرائيلية أسوةً بأي شخصية أخرى رفيعة المستوى، حسب قوله.