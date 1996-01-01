الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات عن رئيس "الشاباك" الجديد

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر صور ومعلومات حول رئيس جهاز "الشاباك" الجديد رونين بار.



وأوضحت القناة، أن رونين بار ولد عام 1965، ومتزوج وله ثلاثة أبناء، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، كما حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة "هارفارد" كجزء من مؤسسة "ويكسنر".



وعمل رونين بار مقاتلًا في فوج استطلاع الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي من عام 1983 وحتى 1987.



وتقلد العديد من المناصب في جهاز "الشاباك"، والتي أوردتها القناة العبرية على النحو التالي:



عام 1993: مقاتل في الوحدة التشغيلية وإعارة للمؤسسة لمهمة تشغيلية.

عام 1996: قائد العمليات الميدانية.

عام 2001: نائب رئيس وحدة العمليات الخاصة.

عام: 2005 رئيس وحدة العمليات.

عام 2010: مدرس بكلية الأمن القومي.

عام 2011: رئيس قسم العمليات.

عام 2016: رئيس شعبة المقر، المسؤول عن بناء الطاقة والتخطيط الاستراتيجي للخطة متعددة السنوات للخدمة.

عام 2018: نائب رئيس الدائرة والمسؤول عن الأنشطة التشغيلية.



ونبهت الرقابة العسكرية الإسرائيلية إلى عدم نشر عنوان سكن رئيس الشاباك الجديد واسم المنطقة التي يعيش فيها.



وكان مصدر في المقاومة الفلسطينية قد كشف، قال قبل أسبوعين: عن معلومات حصرية حول هوية رئيس الشاباك الجديد.



وأشار المصدر أن اسم رئيس الشاباك هو رونين بيريزوفسكي، ويسكن في شارع "عغنون" بمنطقة "هود هشارون" ورقم منزله (6).

يُشار إلى أن لجنة "غولدبرغ" وافقت يوم الجمعة الماضي على تعيين رونين بار رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" خلفًا لنداف أرغمان.



وأوضحت اللجنة أنها لم تجد خللًا في نزاهة المرشح رونين بعد فحص المعلومات المقدمة لها.



من جهته رحب رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان بقرار لجنة تعيين كبار المسؤولين (غولدبرغ) التي وافقت على تعيين رونين بمنصب رئيس الشاباك.



وقال أرغمان: "أنا أؤمن بصدق رونين وقِيَمه الراسخة، وأنا مقتنع بأنه سيقود جهاز الأمن العام بشكل احترافي، مع الحفاظ على مكانة المؤسسة وقيمها"، وفق تعبيره.