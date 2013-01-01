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عضو بالكنيست: حكومت بينت لن تسقط وتصرفات المعارضة ستفككها

الإثنين 11 أكتوبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست: حكومت بينت لن تسقط وتصرفات المعارضة ستفككها



القدس المحتلة / سما /

قدر عضو الكنيست عن حزب يهودات هتوراة  مئير بوروش أن الحكومة الإسرائيلية لن تسقط في المرحلة الحالية، لكن تصرفات المعارضة ستفككها تدريجياً.
 
وقال في مقابلة إذاعية وفق القناة  7 العبرية: "لا أعرض على الجمهور قبول كلمات اليأس، اعتقد أننا يجب أن نستمر، وأريد أن أذكر أن حكومة لبيد بينيت نتنياهو في عام 2013 استمرت 18 شهرًا ولم تسقط في يوم واحد".
 
وأضاف: "سقطت تلك الحكومة من ضربات متكررة تلقتها وبدأ الجدار يتصدع وفي النهاية سقط".
 
وبخصوص الشائعات حول دخول الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إلى الائتلاف، قال بوروش إنه "طالما أن هناك خلافات بين الحكومة ومنصور عباس، فستكون هناك شائعات عن محادثات بين الائتلاف وأعضاء الكنيست الحريديم، ويجب أن نتذكر أن عباس صارم، وإذا حصل على المال فسوف يستمر في الحكومة، وإلا فلن يخسر شيئا".

#حزب يهودات هتوراة #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #نفتالي بينت #المعارضة الإسرائيلية

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