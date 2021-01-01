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وزير خارجية إسرائيل يوجه رسالة الى السلطة الفلسطينية والدول العربية..

الإثنين 11 أكتوبر 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل يوجه رسالة الى السلطة الفلسطينية والدول العربية..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إن الحكومة الجديدة تدفع الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الأمام، داعيا السلطة الفلسطينية والدول العربية للانضمام لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وأضاف لبيد خلال مؤتمر إطلاق لوبي الاتفاقيات الإبراهيمية بالكنيست بحضور المبعوث الأمريكي السابق جاريد كوشنير وزوجته إيفانكا ترامب والمسؤول الأمريكي السابق آفي بيركوفيتش والسفير المغربي بإسرائيل: "لقد جددنا العلاقات مع مصر، وافتتحنا السفارات، وقمنا بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

وتابع: " الحكومة الحالية احتضنت اتفاقات إبراهيم ودفعت بها إلى الأمام، في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية".

وشكر لبيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والرئيس السابق ترامب لقيادتهما الاتفاقيات، وقال "أود أن أشكر ترامب على دوره في الاتفاقات وأشكر زعيم المعارضة نتنياهو على القيام بقدر كبير من التعامل مع هذه الاتفاقات، إسرائيل مدينة له بالكثير ".

ودعا الدول الأخرى للانضمام إلى الاتفاقيات وخاصة السلطة الفلسطينية، قائلا " إنني أنتهز هذه الفرصة لأدعو هنا كلا من الفلسطينيين وكل دولة عربية للجوء للسلام وبناء حياة من الازدهار وحسن الجوار".

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